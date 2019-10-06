استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 6-10-2019

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 6-10-2019، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.23جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وذلك طبقاً لأسعار إغلاق الخميس، مسجلا الأسعار التالية:

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.23 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.26جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.