مفاوض كورى شمالي: المحادثات النووية مع أمريكا انهارت

ستوكهولم (رويترز)

قال كبير مفاوضى كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن المحادثات النووية التى كانت تجرى فى السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة انهارت.

وأضاف المفاوض الكورى الشمالى كيم ميونج جيل للصحفيين عبر مترجم خارج سفارة بلاده فى ستوكهولم "المفاوضات لم تف بتوقعاتنا وانهارت فى النهاية".

ووصل وفد كوريا الشمالية إلى ستوكهولم يوم الخميس لإجراء محادثات على مستوى فرق العمل بشأن نزع الأسلحة النووية.

وقالت كوريا الشمالية يوم الأربعاء إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستى من غواصة. وكان ذلك الاختبار الأكثر استفزازا من كوريا الشمالية منذ استئنافها الحوار مع الولايات المتحدة فى 2018. وتحظر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولى على بيونجيانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.