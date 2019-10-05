سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أبطال أكتوبر والعبور الكبير.. جرافيتى يزين محولات بنها فى القليوبية

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:20 م
أبطال أكتوبر والعبور الكبير.. جرافيتى يزين محولات بنها فى القليوبية جرافيتى يزين محولات القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل فريق مبادرة "شباب الأمل"، مبادرة بالتنسيق مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، حملة تزيين محولات الكهرباء بمدينة بنها، من خلال رسم جرافيتى على أكشاك الكهرباء، الموجودة بنطاق المدينة، وتحويلها للوحات رائعة بشوارع المدينة لإضفاء طابع الجمال على العاصمة وعودتها لسابق عهدها من جديد، واحتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر تم تزيين المحولات بصور الأبطال والعبور.

البداية قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إنه تم عقد اجتماع مع الشباب مؤسس المبادرة، وتم طرح جميع الرؤى، وعلى الفور تم الاتفاق مع الشباب على تسهيل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة تدشين المبادرة بالمدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بالقليوبية، إلى جانب عمل حصر لكل محولات المدينة كمرحلة أولى، وفور الانتهاء منها يتم رصد محولات القرى التابعة للمدينة لتزيينها هى الأخرى بتلك الرسومات الجميلة.

ومن ناحيته أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم بالفعل تقديم جميع التسهيلات للشباب المشاركين بالمبادرة، موضحا أنه تم عمل حصر لكل أكشاك محولات الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة، حيث بلغ عدد تلك الأكشاك 320 كشك محمول كهربائى، وعلى الفور بدأ الشباب بالعمل فى تزيين تلك الأكشاك، وانتهوا بالفعل من تزيين 9 أكشاك حتى الآن بمناطق مختلفة بالمدينة.

ومن ناحيته قال جمال صبيح، منسق عام مبادرة "شباب الأمل"، إن الفكرة راودت المجموعة من أجل تقديم عمل خدمى عام على مستوى المحافظة، وبدأت بالفعل فى مدينة قها بالتنسيق مع المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، وتم تطوير ميدان الشهيد بالمدينة، وحاليا تم تدشين مبادرة طلاء أكشاك الكهرباء بمدينة بنها، وتحويلها للوحة فنية، وتغيير الشكل المألوف عليه.

 

 

WhatsApp Image 2019-10-05 at 6.48.53 PM
 
إرادة الشعب المصري تزين محولات الكهرباء
إرادة الشعب المصري تزين محولات الكهرباء

 

أعضاء مبادرة شباب الأمل
أعضاء مبادرة شباب الأمل

 

انتصارات أكتوبر تزين محولات الكهرباء
انتصارات أكتوبر تزين محولات الكهرباء

 

معالم مصر على أكشاك الكهرباء
معالم مصر على أكشاك الكهرباء

 

يد تبني ويد تحمل السلاح
يد تبني ويد تحمل السلاح

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

تزيين محولات الكهرباء

حرب اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوبرا دمنهور تقدم أشهر الأغانى الوطنية مجانا احتفالا بذكرى حرب أكتوبر

السبت، 05 أكتوبر 2019 04:29 م

تعرف على احتفالات محافظة بنى سويف بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر

السبت، 05 أكتوبر 2019 04:23 م

شاركونا بصور احتفالاتكم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:00 م

النصب التذكارى للجندى المجهول.. قصة رمز خلد انتصارات حرب أكتوبر.. استغرق بناؤه 4 شهور و"السادات" تابع تنفيذه.. يُوثق أسماء المصريين فى 71 اسماً ورمزاً.. ويبرز تضحيات "الصعيدى والبورسعيدى والمحلاوى والإسكندرانى"

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة