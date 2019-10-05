أبطال أكتوبر والعبور الكبير.. جرافيتى يزين محولات بنها فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

واصل فريق مبادرة "شباب الأمل"، مبادرة بالتنسيق مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، حملة تزيين محولات الكهرباء بمدينة بنها، من خلال رسم جرافيتى على أكشاك الكهرباء، الموجودة بنطاق المدينة، وتحويلها للوحات رائعة بشوارع المدينة لإضفاء طابع الجمال على العاصمة وعودتها لسابق عهدها من جديد، واحتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر تم تزيين المحولات بصور الأبطال والعبور.

البداية قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إنه تم عقد اجتماع مع الشباب مؤسس المبادرة، وتم طرح جميع الرؤى، وعلى الفور تم الاتفاق مع الشباب على تسهيل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة تدشين المبادرة بالمدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بالقليوبية، إلى جانب عمل حصر لكل محولات المدينة كمرحلة أولى، وفور الانتهاء منها يتم رصد محولات القرى التابعة للمدينة لتزيينها هى الأخرى بتلك الرسومات الجميلة.

ومن ناحيته أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم بالفعل تقديم جميع التسهيلات للشباب المشاركين بالمبادرة، موضحا أنه تم عمل حصر لكل أكشاك محولات الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة، حيث بلغ عدد تلك الأكشاك 320 كشك محمول كهربائى، وعلى الفور بدأ الشباب بالعمل فى تزيين تلك الأكشاك، وانتهوا بالفعل من تزيين 9 أكشاك حتى الآن بمناطق مختلفة بالمدينة.

ومن ناحيته قال جمال صبيح، منسق عام مبادرة "شباب الأمل"، إن الفكرة راودت المجموعة من أجل تقديم عمل خدمى عام على مستوى المحافظة، وبدأت بالفعل فى مدينة قها بالتنسيق مع المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، وتم تطوير ميدان الشهيد بالمدينة، وحاليا تم تدشين مبادرة طلاء أكشاك الكهرباء بمدينة بنها، وتحويلها للوحة فنية، وتغيير الشكل المألوف عليه.



إرادة الشعب المصري تزين محولات الكهرباء



أعضاء مبادرة شباب الأمل



انتصارات أكتوبر تزين محولات الكهرباء



معالم مصر على أكشاك الكهرباء