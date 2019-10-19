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مسيرة بوسط العاصمة البريطانية للمطالبة بتحديد مصير البريكست

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:39 م
مسيرة بوسط العاصمة البريطانية للمطالبة بتحديد مصير البريكست
لندن (أ ش أ)

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احتشد الآلاف من الأشخاص من جميع أرجاء المملكة المتحدة، اليوم السبت، فى مسيرة بوسط العاصمة لندن، لمطالبة نواب البرلمان بإجراء التصويت النهائى على الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بشأن مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أنه من المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطانى اليوم على اتفاق جونسون الجديد، ليتم بعدها مباشرة استئناف التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.

 


بريكست

لندن

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

مجلس العموم البريطانى

جونسون

بوريس جونسون

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