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ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:15 م
ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو بمدينة 6 أكتوبر مخدر البانجو - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر البانجو، بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد هانى عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع. فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تجارة البانجو

تجارة المخدرات

مدينة 6 أكتوبر

امن الجيزة

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