السيطرة على حريق بحظيرة مواشى مجاورة لمحطة محولات الكهرباء بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بقرية الخطبة التابعة لمركز شربين بجوار محطة المحولات.

وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية الخطية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الدفاع المدني، إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحظيرة ملك "عوض عبد الفتاح"، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى ولا يوجد خسائر فى الأرواح، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.