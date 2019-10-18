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وفاة أسطورة الباليه الكوبية أليسيا ألونسو عن 98 عاما

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:03 ص
وفاة أسطورة الباليه الكوبية أليسيا ألونسو عن 98 عاما أسطورة الباليه أليسيا ألونسو
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية فى كوبا أن أسطورة الباليه أليسيا ألونسو، التى حققت شهرة عالمية فى الأربعينيات وأدارت فيما بعد مؤسسة الباليه الكوبية الوطنية لعقود، توفيت يوم الخميس عن 98 عاما.

وقال رئيس البلاد ميجيل دياز كانيل في تغريدة على تويتر "رحلت أليسيا ألونسو وتركت فراغا كبيرا لكنها تركت أيضا إرثا هائلا...شكرا يا أليسيا على عملك الخالد هذا".

وتعد ألونسو واحدة من أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين وقد استغلت نجوميتها لتوسيع شهرة الباليه في بلدها وتكوين أكبر مدرسة للباليه في العالم.

 

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وفاة أليسيا ألونسو

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