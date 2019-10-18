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مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:01 م
مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن – أحمد يعقوب

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مثلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة،  مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى، والتى تحدث فيها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى.
 
وخلال الجلسة، أشاد كل رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد، بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، وتحسين مناخ الاستثمار خاصة مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى أسوان، والذى سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزاً على مستوى العالم.
 
وأكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، بحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الاستثمار، اليوم الجمعة، أن مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
 
وأشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاحات التى حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، موضحا أن الإصلاحات التى نفذتها مصر فى مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الشمسية فى بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات فى مجال الطاقة.
 
الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين
الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

مدير صندوق النقد الدولى خلال الاجتماعات السنوية
مدير صندوق النقد الدولى خلال الاجتماعات السنوية

 


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اليوم السابع بلس

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