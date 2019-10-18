محافظ القليوبية: انطلاق حملة التطعيمات الدورية بالمدارس لتطعيم 730 ألف طالب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن انطلاق حملة التطعيمات الدورية بمدارس القليوبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، من خلال بدء تطعيمات المدارس تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأعلن المحافظ، أن محافظة القليوبية قامت بالتنسيق مع مديرية الصحة بتفعيل خطة تطعيمات المدارس بالقليوبية، وتجدر الإشارة إلى أن مستهدف التطعيمات بالمحافظة هو، تطعيم 290000 طالب وطالبة بالصف الثانى والرابع الابتدائى بجرعة منشطة من طعم (D.T) الدفتريا والتيتانوس، إلى جانب تطعيم 440000 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول بالمراحل التعليمية "الحضانة – الابتدائى – الإعدادى – الثانوى" بجرعة منشطة من طعم (A.C) السحائى الثنائى.

من ناحيته أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الصحة المدرسية تمثل خطة متكاملة تعمل على رعاية صحة التلاميذ، من خلال الكشف الطبى بشكل دورى على صحة الطلبة والطالبات والإشراف بشكل يومى على صحة الطلاب والعمل على تقويم الحالة النفسية لجميع الطلبة والطالبات والعمل على توفير الوقاية الكاملة من الأمراض المعدية والإسعافات الأولية للطلاب.

وأوضح، أن المديرية تعمل على توفير البيئة الصحية المدرسية من خلال توفير البيئة الاجتماعية الصحية للطلاب وتوفير التغذية المدرسية الصحية والوقاية من حدوث أى من الحوادث، مشيرا إلى أن أولى مهام الصحة المدرسية توفير الثقافة الصحية المدرسية والعمل على توفير التثقيف الصحى لجميع التلاميذ وتوفير الثقافة الكاملة عن الصحة لهيئة التدريس ولأولياء الأمور أيضا.