فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول كأفضل جامعة فى تغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال

الاسكندرية جاكلين منير

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتى عقدت مساء أمس الخميس بالعاصمة الفنلندية هليسنكى، حيث استطاعت جامعة الإسكندرية خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر أن تقدم نموذجًا متفردًا عالميًا عن جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية الي جامعة متسقة مع طلابها.

وتسلم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، جائزة المركز الأول خلال احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي وجدير بالذكر أن مؤسسها هو الرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتيران، وشارك فيها 1500 مدعو من 28 دولة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور الكردى عقب تسلمه للجائزة، أن التجربة بدأت فى الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي فى تنفيذ مقرر إلزامى على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، كما قدم الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكيره تتسم بالواقعية، من البحث عن وظيفة، إلى نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتى من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة قامت باختيار مقرر معتمد من مؤسسة Pearson البريطانية، وقام بالتدريب والاعتماد شركةCertiport من خلال الوكيل المعتمد فى مصر شركة Skills Plus ، والتي قامت بتدريب وتخريج واعتماد 70 من أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين فى مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم 170 ألف طالب، وأضاف أن العام الماضي شهد تجربة مبدأية على ألف طالب وحققت نجاحاً كبيراً.