السلطات البلجيكية تفرج عن زعيم كتالونيا الهارب وترفض ترحيله لإسبانيا

أطلقت السلطات البلجيكية سراح الزعيم الكتالونى الهارب كارليس بوديجمونت الذى سلم نفسه طوعا بعدما أصدرت إسبانيا أمر اعتقال جديد بحقه عقب صدور أحكام قضائية ضد 12 من زملائه، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البلجكية اطلقت سراح بودجيمونت بدون كفالة لكن بشروط إما مغادرة بلجيكا او عمل اقامة دائمة فى البلد.

وأضافت أن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا أعلن رفضه لأمر الاعتقال، حيث عارض أى محاولة لترحيله إلى إسبانيا.

كان مصدر قضائى أعلن، السبت الماضى، أن المحكمة الإسبانية العليا بصدد إدانة زعماء الانفصاليين فى إقليم كتالونيا وإصدار أحكام بحقهم تصل إلى السجن 15 عاما، لدورهم فى محاولة لانفصال الإقليم فى 2017.

وتحدى رئيس الحكومة المحلية المؤيد للاستقلال، كيم تورا، مجددا الحكومة المركزية فى مدريد، إذ قال فى كلمة ألقاها أمس الخميس أمام برلمان الإقليم الذى تنقضى ولايته فى ديسمبر 2021: "سنعود إلى صندوق الاقتراع مجددا لتحديد مصيرنا... يجب علينا أن ننهى هذه الولاية التشريعية بإقرار استقلالنا".