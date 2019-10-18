إقامة منطقتين صناعيتين ومنح أراضٍ للمستثمرين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تتميز محافظة كفر الشيخ عن بقية المحافظات بامتدادها بطول 118 كيلو على ساحل البحر المتوسط، ما شجع المحافظة على إقامة العديد من المناطق الصناعية بالمحافظة ومنح أراضي للمستثمرين بنظام المنفعة العامة لعدد من السنوات تصل لـ 25 سنة، دون بيع أو تفريط في أراضي الدولة، كما أعلنت المحافظة عن إقامة منطقة لوجستية وإقامة مزارع للدواجن وغيرها، وبالمحافظة منطقتين صناعيتين.

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تشهد المحافظة تحقيق إنجازات عدة، لدعم وتنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كل التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، من أول سبتمبر 2018 حتى اليوم، منها، "شراء سيارة إطفاء لصالح المنطقة الصناعية بمطوبس وخدمة منطقة الساحل الشمالى الغربى للمحافظة، شراء سيارة إطفاء لصالح المنطقة الصناعية ببلطيم، ومراجعة الدفاع المدني في المواصفات".

وقال المحافظ، إنه تم إنشاء وحدة مصرفية داخل المبني الإداري بالمنطقة الصناعية بمطوبس على مساحة 700م2، بالدورين الأول والأول علوي لخدمة المستثمرين في المنطقة الصناعية بمطوبس وتسهيل العمليات المالية الخاصة بالمصانع والمستثمرين، وتشغيل وصيانة السنترال الموجود بالمنطقة الصناعية بمطوبس، وسرعة تشغيل خطوط أرضي للمستثمرين نظرا لاحتياجهم لهذه الخدمة، لخدمة الاستثمار بالمحافظة، ودراسة توصيل الغاز الطبيعي للمشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية بمطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم اعتماد تغيير الشكل القانوني وتوفيق أوضاع للمشروعات، التي استوفت المطلوب منها داخل المنطقة الصناعية ببلطيم ومطوبس، ما يؤكد دعم المحافظة للمستثمرين، والسعي الدءوب لمساعدتهم من أجل تشغيل مصانعهم، وبالتالي ضخ استثمارات جديدة داخل المناطق الصناعية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل لأبناء محافظ كفر الشيخ من ناحية وإنهاء مشكلة الهجرة الشرعية من ناحية أخرى.

كما تم عمل الرسومات المعمارية الخاصة بإقامة منطقة خدمات متكاملة داخل المنطقة الصناعية ببلطيم، وإنشاء لوحات استرشادية لمداخل ومخارج المنطقة الصناعية بالاتجاهين، طبقًا للاستندر العالمي، لتعريف قائدي السيارات بالسرعة المقررة.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم إنهاء العديد من معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سبتمبر 2018، حيث تم حل أكثر من 40 مشكلة للمصانع المتعثرة بسبب بعض المشاكل الإدارية أو القانونية أو التزامات بين الأطراف المتعددة بين المستثمرين والمحافظة والتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار وبِدء العمل في تلك المصانع، وبعض الإنشاءات التي كانت متوقفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات إضافة للمنطقة الصناعية بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني التي بدأ يكتمل المجهود المبذول بها لرفع كفاءة الخدمات لتشجيع المستثمرين علي ضخ أموال جديدة ما ينعكس علي زيادة فرص العمل والحد من الهجرة غير شرعية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فدانًا وتضم 105 مصنعًا متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدان تم انشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فدانًا بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضٍ بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها الى 146 مشروعًا صناعيًا متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان وجارى حاليا انهاء اجراءات تخصيص 57 قطعة أراضٍ لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه الدعوة لكل المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا، أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتًا أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار وأهمها موقعها الجغرافي المتميز، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التسهيلات للمستثمرين الجادين، مؤكدًا أن هناك مراجعة للمشروعات وفي حالة عدم جدية المستثمرين سيتم سحب الأراضي وإعطائها للجادين .

كفر الشيخ تفتح ذراعيها للمستثمرين بمنطقتين صناعيتين



كفر الشيخ تفتح ذراعيها للمستثمرين بمنطقتين صناعيتين (3)