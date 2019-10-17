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3 دول عربية تحصل على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. تعرف عليهم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:21 م
3 دول عربية تحصل على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. تعرف عليهم مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة
كتب محمد جمال

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حصلت 3 دول عربية وفنزويلا على العضوية فى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين 2020 و202، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأظهرت نتائج التصويت على توزيع 14 مقعدا فى المجلس، اليوم الخميس، أن ليبيا وموريتانيا والسودان حصلت على عضوية المجلس.

 

وستمثل فنزويلا والبرازيل أمريكا اللاتينية فى المجلس. كما تم انتخاب كل من ناميبيا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأرمينيا وجرز مارشال وبولندا وألمانيا وهولندا أعضاء جددا فى المجلس.

 

وتنافست على المقاعد الـ 14 الشاغرة فى المجلس 17 دولة من 5 مناطق جغرافية هذا العام.

 

ويضم مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 47 عضوا، وتحصل الدول على العضوية فيه بالتناوب طبقا لنتائج التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.


مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

ليبيا

موريتانيا

السودان

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