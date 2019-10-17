محافظ الإسكندرية يكلف سحر شعبان برئاسة حى شرق

الاسكندرية جاكلين منير

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، قرارا بتكليف المهندسة سحر شعبان رئيس لحى شرق، نقلا من رئيس لحى الجمرك.

و قد عقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق ، اجتماعا بجميع مديرى الادارات بالحى بحضور سكرتير عام الحى، وذلك لبحث سبل تفعيل وتطوير آلية العمل بالإدارات ،والأعمال التى تجرى بنطاق الحى وانجازات العمل اليومية لأدارات الحي.

وقد طالبت رئيس الحى من مديرى الادارات بالعمل بروح الفريق، وأن يقوم كل مدير بالعمل على تطوير الأداء داخل الإدارة، التى يعمل بها والتعريف بكافه المعوقات التى تعيق العمل، وكتابه تقرير عنها وعن انجازات الادارة بشكل يومى وعرضه عليها ،وذلك لتطوير الآداء وسرعة حل مشكلات المواطنين ،كما طالبت بسرعه انجاز الأعمال المطلوبة، من كل إدارة عن طريق الإستفادة من الامكانيات المتاحة.

وقد شددت رئيس حى شرق، بأنها لن تسمح بأى تقصير فى العمل وضرورة تكثيف الاعمال اليومية بمختلف مناطق وقطاعات الحى وفى ختام اللقاء طالبت بضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق للنهوض بالحى والارتقاء به.

و تدرجت المهندسة سحر شعبان وظيفيا من مهندسة بالهيئة العامة لتعليم الكبار من 1994 حتى 1996 - مهندسة بالتربية والتعليم مدرسة الورديان الفنية نظام 5 سنوات من 1996 حتى 2000 - مهندسة بمديرية الاسكان والمرافق من 2000 حتى 2013 - مدير عام المشروعات والورش من 2014 حتى 2015 - المدير التنفيذي لمشروع الحديقة الدولية من 2016 حتى 2018 - رئيس مديتة سرس الليان - المنوفية من سبتمبر 2018 حتى نوفمبر 2018 ورئيس حي الجمرك من 4/11/2018 حتى 15 اكتوبر 2019 ورئيس حى شرق من 15 اكتوبر 2019 الى الآن.

فى سياق أخر ، شن حى المنتزة ثان شرق الاسكندرية حملة فورية للقضاء على مخالفات البناء و ذلك بناءا على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات بشتى أحياء المحافظة و ذلك تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي ، رئيس الحي و بمشاركة وحدة التدخل السريع برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي

و أشار بيان صادر اليوم من الحى الى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 109 لسنة 2019 الصادر في حق العقار الكائن بالمندرة القبلية خلف محطة قطار المندرة خلف المشتل ، وتم تسليم مقاول الهدم بالحي الطابق الثالث عشر علوي لتنفيذ الإزالة ، كما تم التحفظ على خلاطة من موقع الأعمال

كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في شارع بلهارس 522 بجوار فتح الله ماركت بالعصافرة بحري والتحفظ على عدد 10 شكائر أسمنت وخلاطة لبناني كبيرة ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع نعمة الله والتحفظ على طن من الأسمنت وجاري العمل لتسليم مقاول الهدم الطابق الثالث عشر علوي لتنفيذ الإزالة ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع سيدي كمال من عبد الناصر قبلي والتحفظ على خلاطة لبناني وطن من الأسمنت ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع صديقات الكتاب المقدس بالعصافرة بحري والتحفظ على 60 شيكارة أسمنت ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في شارع بلهارس بالعصافرة بحري والتحفظ على ونش كامل وطن من الأسمنت.