ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين غسلوا 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمخدرات ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد المتهمين "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير "بمحافظة الشرقية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث إرتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه 20 عشرون مليون جنيه.

وفى سياقٍ متصل تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين "بمحافظة السويس" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 خمسة ملايين جنيه.