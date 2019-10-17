صور.. افتتاح صالات للكرة الخماسية واللياقة البدنية وتنس الطاولة بـ"تمريض أسيوط"

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى دعم الأنشطة والفاعليات الطلابية المختلفة لوعيها الكامل بأهميتها والتى لا تقل أهمية عن تقديم الخدمة التعليمية والتى تسهم فى تخرج شاب جامعى على قدر عال من المهارة والكفاءة ومؤهل بشكل كامل لمواصفات سوق العمل .

وفى سياق متصل أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن افتتاح عدد من المنشآت الرياضية بكلية التمريض بالجامعة ، وذلك بحضور الدكتورة سماح محمد عميد الكلية ، الدكتورة انتصار محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ رمضان توفيق مدير إدارة شئون طلاب المركزية ، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية .

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية ممارسة النشاط الرياضى والذى ينمى لدى الطالب المهارات البدنية والفكرية ويساعده على تطوير ذاته ، مضيفاً أنه أيضاً يشجع على التآلف والعمل بروح الفريق إلى جانب التنافس الشريف ونشر ثقافة قبول الآخر والتعامل بالروح الرياضية بما تشتمله من أخلاقيات وضوابط ،مرحباً بالطلاب الجدد وداعياً إياهم بسرعة الاندماج والمشاركة مع الطلاب القدامى فى كافة الأنشطة .

كما أوضحت الدكتورة سماح محمد أن الحفل تضمن افتتاح ملعب كرة قدم خماسىية وصالة للياقة البدنية وصالة تنس طاولة، كما تم أيضاً تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين فى مختلف المجالات .



افتتاح صالات للكرة الخماسية واللياقة البدنية وتنس الطاولة بـتمريض أسيوط (



افتتاح صالات للكرة الخماسية واللياقة البدنية وتنس الطاولة بـتمريض أسيوط



افتتاح صالات للكرة الخماسية واللياقة البدنية وتنس الطاولة بـتمريض أسيوط



افتتاح صالات للكرة الخماسية واللياقة البدنية وتنس الطاولة بـتمريض أسيوط