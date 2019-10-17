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النمسا تؤيد الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول "بريكست "

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:10 م
النمسا تؤيد الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول "بريكست " رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، عن ترحيبها وتأييدها للاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد "بريكست".
 
ونقلت الوزارة، فى بيان لها، عن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، قوله "إنه عندما تكون هناك إرادة.. هناك دائما اتفاق"، مشيرة إلى أنها اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وهى دليل على الالتزام بإيجاد حلول للازمات الدولية.
 
وفى سياق متصل، وصفت وسائل إعلام نمساوية التوصل لاتفاق حول "بريكست" بالإنجاز المهم بعد فترة طويلة من التجاذبات والجدل السياسى.
 
ولفتت إلى إعلان رئيس المفوضية الأوروبية يونكر، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن الاتفاقية اليوم الخميس فى بروكسل، مؤكدين أن الصفقة تمت بسبب وجود الإرادة والرغبة فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
 
ويشار إلى، أنه لكى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ وتخرج بريطانيا الاتحاد الأوروبى كما هو مخطط له فى 31 أكتوبر، يجب أن يوافق مجلس العموم البريطانى عليه، حيث سيتم التصويت بعد غد السبت.
 

النمسا

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

بريكست

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