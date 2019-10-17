النصب بالإنترنت.. ضبط شخص استولى على عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية لهم، فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى، وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بورود بعض الاعتراضات من أحد عملاء البنك ، لقيام أحد الأشخاص بالاتصال به والحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، واستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

وبإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات أحد الأشخاص (مقيم بقرية باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لأجهزة الكترونية مرسلة من إحدى الشركات باسم ذلك الشخص، وباستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل بمصنع مواد غذائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية (سبق اتهامه والحكم عليه فى 11 قضية تبديد وإيصال أمانه، ومحكوم علية هارب فى تلك القضايا)، وضبط بحوزته على بطاقة رقم قومى تحمل اسم الشخص ( المستخدمة فى عمليات الشراء" ، وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه قام بالاتصال بالعديد من الأشخاص مدعياً كونه موظف بالبنك وأخبرهم بفوزهم بجوائز مالية مقدمة من البنك وإحدى شركات المحمول، وطلب أرقام وبيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم استلام تلك الجوائز ، وعقب ذلك يقوم باستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومى غير الخاصة به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.