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لصيانة مغذي الكهرباء

السبت.. فصل التيار الكهربائى عن منطقتى "مقبل والجزيرة" بمدينة بنى سويف

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:52 م
السبت.. فصل التيار الكهربائى عن منطقتى "مقبل والجزيرة" بمدينة بنى سويف قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف، أنه سيتم فصل الكهرباء عن منطقتي"مقبل والجزيرة "، وذلك يوم السبت القادم ، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة بمغذى كهرباء بدر الذى يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوى، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.

 


 

 


بنى سويف

التيار الكهربائي

قطع الكهرباء

كهرباء بنى سويف

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