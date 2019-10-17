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أسوان تستعد للقضاء على البلهارسيا بحملة علاج جماعية تستهدف القرى "صور"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:00 ص
أسوان تستعد للقضاء على البلهارسيا بحملة علاج جماعية تستهدف القرى "صور"
أسوان - صلاح المسن

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تشهد محافظة أسوان بداية من يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى، حتى 7 من شهر نوفمبر المقبل، انطلاق حملة للقضاء على البلهارسيا بمراكز وقرى المحافظة وذلك عن طريق تجريع المواطنين بعقار البرازيكونتيل (الديستوسيد) الخاص بعلاج البلهارسيا فى البؤر ذات معدل الانتشار المرتفع للبلهارسيا.

فيما تكثف حالياً الإدارات الصحية المعنية بالحملة بمحافظة أسوان من استعداداتها للحملة بالتنسيق مع إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان حيث تم التجهيز للحملة وعقد الاجتماعات لفريق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية وعقد دورات تدريبية لجميع الفرق المشاركة بالحملة.

من جهته أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان أن الأجهزة المعنية بالمديرية تقوم حالياً بالاستعداد لتنفيذ حملة العلاج الجماعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية للقضاء على البلهارسيا عام 2022، وذلك تحت إشراف مدير المديرية وأيضا والدكتورة "مروة محمود" مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بأسوان. 

ولفت الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن هذه الحملة سيتم تنفيذها فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم وتستهدف عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى المحافظة حيث سيتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.

 وأشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية عقدت اجتماعا تنسيقياً لوضع خطة التنفيذ والاستعداد الجيد لإنجاح فعاليات هذه الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.

من جهة أخرى كانت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان قامت مؤخرا بفحص عينات عشوائية روتينية لعدد من المواطنين بمنطقة أبوالريش بحرى قرية الملقطة ونجع العكارمة، وتم فحص طبيب لعينات عشوائية من البول والبراز وعمل التحاليل اللازم للبلهارسيا وتم صرف العلاج اللازم لعدد من المصابين.

من ناحية أخرى يؤكد "محمد أبو الحجاج " من أهالى أسوان على أهمية عمل مسح شامل للبلهارسيا حتى يتم الاطمئنان على خلو كافة الأهالى من البلهارسيا، حفاظا على صحتهم مناشدا بقية الأجهزة التنفيذية بأسوان على التكاتف ومد يد العون لحملة القضاء البلهارسيا.

فيما شاركه الرأى " حمزة مصطفى” من أهالى أسوان قائلا إن أسوان تشهد عدة حملات ومبادرات متتالية تبرهن على تحسن الرعاية الطبية التى يتلقاها المريض، موضحًا أن الحملات الطبية المتكررة تساهم فى خلو المواطنين من الأمراض ومكافحة الأمراض فى المهد.

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بلهارسيا

امراض

حملة العلاج الجموعى

صحة اسوان

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