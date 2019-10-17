أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17 - 10 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 17-10-2019.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رواد السياحة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مستشفى النزهة الدولى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

تحول المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الشرقية للدخان، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.63%، والعرب على 9.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 17119 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.002 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 100%

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.384 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.63%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 43.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 56.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.24%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 6.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.15%