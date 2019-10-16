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فيديو.. إعلام تل أبيب يفضتح التطبيع العسكرى: أردوغان يضرب الأكراد بدبابة إسرائيلية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:50 م
فيديو.. إعلام تل أبيب يفضتح التطبيع العسكرى: أردوغان يضرب الأكراد بدبابة إسرائيلية الجيش التركى
كتب - هاشم الفخرانى

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فضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التطبيع الخفى بين تركيا وإسرائيل ، كاشفة النقاب عن أن دبابة M60  التى تستخدمها القوات التركية فى عدوانها على شمال سوريا منذ أسبوع هى من انتاج اتحاد الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الأربعاء أنه فى 6 إبريل من عام 2010 ، اقيم فى مدينة قيصرية فى وسط تركيا الواقعة بأحد المواقع العسكرية التابعة للجيش التركى ، مراسم تسليم أخر دبابة فى الدفعة الأولى من دبابات إم 60 إلى الجيش التركي.

الجيش التركى
الجيش التركى

وأضافت الصحيفة أنه حضر المراسم من قبل الجيش الإسرائيلى مدير عام وزارة الدفاع أودى شانى ، موضحة أن الأجواء كان يسودها حالة من الحميمة فى العلاقات .

ونشرت الصحيفة صور للجيش التركى وهو يستخدم الدبابة الإسرائيلية فى بعض المناورات وكذلك خلال اجتياح الجيش التركى للأراضى السورية التى يسيطر عليها الأكراد ، كما نشر صور للدبابة اثناء اجراء الجيش الإسرائيلى مناورات على حدود قطاع غزة .

الجيش الاسرائيلى
الجيش الاسرائيلى

جدير بالذكر أن الدبابة هى من انتاج اتحاد الصناعات العسكرية الإسرائلية وطرأ عليها العديد من التعديلات بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

 

يديعوت أحرونوت
يديعوت أحرونوت

الجيش الإسرائيلى

الجيش التركى

تركيا

سوريا

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