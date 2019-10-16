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ضبط سيارة محملة بـ45 ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ بدون تصريح

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:26 ص
ضبط سيارة محملة بـ45 ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ بدون تصريح سمك زريعة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن مديرية التموين بالمحافظة وبالتعاون مع مشروع تنمية خدمات المحافظة، برئاسة اللواء ممدوح السعيد، ضبطت سيارة رقم " 7153 ل.و.د كفرالشيخ " محملة بـ 45 ألف وحدة زريعة أمام المنطقة الصناعية ببلطيم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، وتم تسليم السيارة والمضبوطات لقسم شرطة المسطحات بالبرلس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، مشدداً على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.


كفر الشيخ

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