صور.. حملة لغلق وتشميع برج شبكات محمول ومخازن خردة مخالفة بمرسى مطروح

مطروح – حسن مشالى

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، عن غلق وتشميع برج إشارة شركة محمول غير مرخص ومخازن للخردة بشارع الريفية خلال حملة مكبرة بمشاركة جميع الجهات المختصة، تنفيذا لتكليفات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتكثيف حملات لغلق المنشآت المخالفة لفرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه تم الدفع بلجنة لمعاينة برج شبكات المحمول بمنطقة الريفية، داخل مخازن للخردة وتبين عدم وجود موافقات أو تراخيص لإنشاء البرج وعدم قانونية مخازن الخردة، وعلى الفور تم غلق وتشميع برج المحمول ومخازن الخردة المخالفة، طبقا للقانون .

من جانبه شدد محافظ مطروح، على استمرار تكثيف الحملات وحصر كافة المخالفات بجميع أنواعها والتعديات على أراضى الدولة والبناء بدون ترخيص فى الأحياء والقطاعات بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك لفرض سلطة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملات مكبرة، لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية والباعة الجائلين من الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح. مع التصدى لكل من يقوم بإشغال الشارع بدون وجه حق، مع مواصلة حملات إزالة إشغالات الطريق بجوار أسوار المدارس والأرصفة والشوارع والميادين.

حملة لغلق وتشميع برج شبكات محمول ومخازن خردة مخالفة بمرسى مطروح

ضبط برج شبكات محمول غير مرخص بمطروح

غلق وتشميع مخازن خردة مخالفة بمرسى مطروح