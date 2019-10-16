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صحة المنوفية : رفع درجة الاستعداد القصوى مرض الالتهاب السحائى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:15 م
صحة المنوفية : رفع درجة الاستعداد القصوى مرض الالتهاب السحائى محافظ المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى

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أنهت مديرية الصحة بمحافظةالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الالتهاب السحائى،بكافة أنحاء المحافظة وخاصة بالمدارس .

وأعلن الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية ،على أنه تم إجراء الحملة المكبرة لتطعيم طلاب المدارس ،ضد مرض الإلتهاب السحائي  فى العام الدراسي الماضى ،وسوف يتم إجراء الحملة  هذا العام خلال الأيام المقبلة.

و أكد وكيل وزارة  الصحة أن الإدارة العامة للقسم الوقائي بالمديرية قامت بالإنتهاء من تطعيم طلاب المدارس  الصف الأول في كافة المراحل المختلفة ،إبتدائي – إعدادي – ثانوي بطعم السحائي الثنائي ( A.C) ،بنطاق المحافظة فى العام الماضى ،وتم تطعيم  294140 طالب بمختلف المراحل التعليمية .

وأكد  أن تلك الحملة هى فرصة ذهبية لكل الطلاب  للإطمئنان على صحتهم ، موجهاً بضرورة تكاتف الجميع لإنجاح الحملة، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها للوصول إلي الهدف المطلوب .

 


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الالتهاب السحائى

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