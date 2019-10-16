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الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:44 م
الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها الإلتهاب السحائى - أرشيفية
كتب وليد عبد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك فرقا وقائية تقوم بإعطاء الصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة مصل الالتهاب السحائى بالمجان، من خلال الحضور للمدارس على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك 10 مراكز للتطعيمات تتبع المصل واللقاح بالجمهورية يتوفر بها الطعم الخاص بالالتهاب السحائى، لمن يحتاج جرعات احترازية بسعر 145 جنيها للجرعة بواقع نصف ملى للجرعة الواحدة سواء للكبار والصغار، وليس بـ 1350 جنيها كما تروج قنوات جماعة الإخوان الإرهابية 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك فرقا للتقصى الوبائى فى الجمهورية مهمتها عمل مسوح دورية للأمراض الوبائية للوقاية منها مطلقا، كما يتم مناظرة ومتابعة جمع القادمين من الدول الموبوءة منعا لانتقال المرض.

وكانت القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى قطر وتركيا قد بثت مجموعة من الشائعات حول انتشار مرض الالتهاب السحائى فى المدارس وأن تكاليف التطعيم فوق طاقة المواطن العادى وتبلغ 1350 جنيه للجرعة الواحدة.


الصحة

الالتهاب السحائى

مصل الالتهاب السحائي

ما هو الالتهاب السحائى

اليوم السابع بلس

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