5 آثار سلبية لمطهرات اليد.. اعرفها فى اليوم العالمى لـ"غسل اليدين"

كتبت إيناس البنا

يتزامن اليوم 15 أكتوبر الاحتفال باليوم العالمى لغسل اليدين للتوعية بأهميته فى منع الكثير من الأمراض.

ومع ظهور وسائل عديدة للتنظيف منها المناديل المبللة ومطهرات اليد، قد تعتقد أن عادة استخدام معقم اليدين صحيًا ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد جانب سلبي له.

معقم اليدين قد يشكل تهديداً لصحتك ووفقا لموقع " thehealthsite" فإن استخدام المنظفات اليدوية قد يبدو أمرا سهلا وعمليا للغاية لغسل اليدين، ومع ذلك ، فإن التريكلوسان ، وهو عنصر نشط شائع موجود في معقمات اليد يعمل على قتل الميكروبات الموجودة على اليدين، مما قد يؤدي إلى تطوير بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

الآثار الجانبية لمطهرات اليدين



التسمم الكحولى



رائحة معقم اليدين كافية لإخبارك أنه يحتوي على الكحول، حيث تحتوي معظم المطهرات اليدوية على الكحول كمكون نشط يقتل البكتيريا، وعلى على الرغم من أن كميات الكحول الموجودة في المطهر ثابتة، إلا أنها لا تزال تسبب التسمم وخاصة بالنسبة للأطفال.

مقاومة المضادات الحيوية



المضادات الحيوية مفيدة ضد نمو البكتيريا في الجسم، لكن ماذا لو طور جسمك مقاومة ضده؟ أو بدورها تطور بكتيريا تقاوم المضادات الحيوية؟ نعم ، قد يكون ذلك تهديدًا محتملاً لاستخدام معقمات اليد، العنصر النشط Triclosan الموجود في المطهرات مسؤول عن تطوير البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لذلك قد يتسبب استخدام معقمات اليد للحفاظ على الأمراض بعيدًا فى قتل البكتيريا الجيدة التي تساعد في مكافحة الأمراض، وهذا يعني مقاومة أقل للأمراض والالتهابات.

اضطراب هرموني



مادة الالتريكلوسان لها آثار جانبية أخرى، فهى مسؤولة عن الاضطراب الهرموني في الجسم، وتؤكد بعض الدراسات أن هذا المركب يجعل البكتيريا تتكيف مع ظروفها المضادة للميكروبات، مما يسبب المزيد من وجود سلالة مقاومة للمضادات الحيوية مما قد يؤدي إلى تقلبات الهرمونية في الجسم، هذا الخلل الهرموني يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات والأمراض.

ضعف الجهاز المناعي



يعمل نظام المناعة لدينا على برمجة مختلفة ، فهو مضبوط تلقائيًا لمكافحة الأمراض، كما يتفاعل بنشاط ضد الأمراض عندما يهاجم المرض البكتيريا أو الفيروسات الجسم، وفي حالة البيئة النظيفة القاسية، لا يجد الجهاز المناعي أي كيان ضار يعمل ضده، وبالتالي فإنه يؤدي إلى ضعف الأداء.

جفاف البشرة وتعزيز الشيخوخة



الكحولات الأكثر شيوعًا في المطهرات هي الآيزوبروبيل والإيثانول والبروبانول، وهى مسؤولة عن جفاف البشرة وتجريدها من الزيوت الطبيعية مما يتسبب فى تهيج البشرة وجفاف خلايا الجلد وتلفه، هذا الجفاف قد يعجل بشيخوخة البشرة، بسبب قتل حاجز الجلد الطبيعي ضد الالتهابات.