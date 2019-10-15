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فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:20 ص
فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها سمكة الأرنب
كتبت آية دعبس

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أحجامها مش كبيرة، بس قاتلة، هى 5 أنواع من الأسماك السامة، مافيش أى علاج لسمومها، وبتنهى حياة أى شخص يتعامل معها خلال ساعات من لمسه ليها، وعشان تاخد بالك منها، احنا بنعرفك الأنواع دى، وضررها.

1-سمكة الأرنب: بيئتها الطبيعية البحر الأحمر، بس هاجرت منه للبحر المتوسط، بسبب التغيرات المناخية، وهى سمكة شعبية فى اليابان.

-فى اليابان بياكلوا سمكة الأرنب عادى جدا، لأنهم بيتعاملوا معها بطريقة خاصة جدا تضمن تنقيتها من السموم.

-السم بينتشر فى أحشاء السمكة والكبد، والأسنان، وتعيش فى قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك الأخرى.

 

2 - -سمكة العقرب: هى سمكة بحرية، حجمها صغير، موجودة فى البحر الأحمر بمنطقة العقبة، والمتوسط بمنطقة الإسكندرية.

 المشكلة فى أشواكها، لأن فى جذورها بصيلات من المواد السامة، بمجرد لمسها بتغرسها فى جسمك، وتموت خلال ساعات.

 

 3 -سمكة الأسد، تعيش فى البحر الأحمر، ونادرا ما تتواجد فى أسواق مصر.

 4 -سمكة البالون، أكتر سمكة سامة، وتفرز مادة اسمها "التيترادواكسين"، ممكن تقتل 30 إنسان ، وهى موجودة فى البحر الأحمر، وتنتفخ مثل البالونة، عندما تشعر بأى خطر.

 5سمكة الصخرية: شبه الصخور، وعندها 13 شوكة سامة على جسمها، لو قربت منها، بتدافع عن نفسها بالشوك ده، وتنقل السم بسرعة ليك

 


سمكه الارنب

اضرار سمكة الارنب

الاسماك السامة

انواع الاسماك

اليوم السابع بلس

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