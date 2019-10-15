فى اليوم العالمى لغسيل اليد .. 6 طرق للغسيل للحماية من الجراثيم

يحتفل اليوم العالم باليوم العالمى لغسل اليدين ، لمنع انتشار الجراثيم والتمتع بالأيدى النظيفة ما يساهم فى مكافحة انتشار العدوى ويضمن حياة صحية أفضل بعيدا عن الملوثات .
و"اليوم السابع" يستعرض نصائح منظمة الصحة العالمية لغسل اليدين بطريقة صحيحة.
1- بلل يديك بالماء النظيف قم بإغلاق الصنبور.
2- استخدم الصابون لتنظيف اليد من الجراثيم والميكروبات.
3- قم بالتركيز على غسيل الأظافر وبين الأصابع جيدا لكونها مخبأ للبكتيريا والجراثيم .
4 - افرك يديكِ لمدة 20 ثانية.
5-اغسل يديكِ جيدا تحت الماء النظيف والجارى.
6- جفف يديك باستخدام بمنشفة نظيفة خاصة بك.
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