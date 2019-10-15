فى اليوم العالمى لغسيل اليد .. 6 طرق للغسيل للحماية من الجراثيم

كتب وليد عبد السلام

يحتفل اليوم العالم باليوم العالمى لغسل اليدين ، لمنع انتشار الجراثيم والتمتع بالأيدى النظيفة ما يساهم فى مكافحة انتشار العدوى ويضمن حياة صحية أفضل بعيدا عن الملوثات .

و"اليوم السابع" يستعرض نصائح منظمة الصحة العالمية لغسل اليدين بطريقة صحيحة.

1- بلل يديك بالماء النظيف قم بإغلاق الصنبور.

2- استخدم الصابون لتنظيف اليد من الجراثيم والميكروبات.

3- قم بالتركيز على غسيل الأظافر وبين الأصابع جيدا لكونها مخبأ للبكتيريا والجراثيم .

4 - افرك يديكِ لمدة 20 ثانية.

5-اغسل يديكِ جيدا تحت الماء النظيف والجارى.

6- جفف يديك باستخدام بمنشفة نظيفة خاصة بك.