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فى اليوم العالمى لغسيل اليد .. 6 طرق للغسيل للحماية من الجراثيم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:46 م
فى اليوم العالمى لغسيل اليد .. 6 طرق للغسيل للحماية من الجراثيم غسيل اليد
كتب وليد عبد السلام

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يحتفل اليوم العالم باليوم العالمى لغسل اليدين ، لمنع انتشار الجراثيم والتمتع بالأيدى النظيفة ما يساهم فى مكافحة انتشار العدوى ويضمن حياة صحية أفضل بعيدا عن الملوثات . 

و"اليوم السابع" يستعرض نصائح منظمة الصحة العالمية لغسل اليدين بطريقة صحيحة. 

1- بلل يديك بالماء النظيف قم بإغلاق الصنبور.

2- استخدم الصابون لتنظيف اليد من الجراثيم والميكروبات.

3- قم بالتركيز على غسيل الأظافر وبين الأصابع جيدا لكونها مخبأ للبكتيريا والجراثيم .

4 - افرك يديكِ لمدة 20 ثانية. 

5-اغسل يديكِ جيدا تحت الماء النظيف والجارى.

6- جفف يديك باستخدام بمنشفة نظيفة خاصة بك.


الصحة العالمية

غسيل اليد

الصابون

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