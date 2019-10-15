الرئيسية أخبار عاجلة ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:34 م سلاح-أرشيفية كتب بهجت أبو ضيف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 38 متهما بحوزتهم، 2850 جرام حشيش، و469 قرص مخدر، و 300 جرام استروكس، و 169 جرام هيروين، و 50 جرام شادو. كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 متهما بحوزتهم 10 فرد خرطوش، وبندقية آلية، وطبنجة، وبندقية خرطوش، ماركة بامب أكشن، و19 طلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. حملة أمنية اسلحة نارية مواد مخدرة اسلحة نارية مكافحة المخدرات اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة فى أبو النمرس الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:40 ص ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1250 مخالفة مرورية بكفر الشيخ الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:56 ص عاطل أبو النمرس بعد ضبطه يرشد عن مصدر حصوله على الأسلحة ويعترف بتخزينها فى منزله الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:00 ص الاستماع لأقوال المجنى عليه فى واقعة سرقة سيارة وسلاح نارى فى الشيخ زايد الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك" ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟ بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة المزيد من Trending Plus
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