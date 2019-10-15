تعرف على موعد انطلاق و موضوعات المنتدى الاقتصادى "الروسى الأفريقى"

تنطلق فى مدينة سوتشى الروسية نهاية أكتوبر المقبل، فعاليات المنتدى الاقتصادى الروسى - الإفريقى، بمشاركة العديد من المسئولين، ورؤساء الدول، والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، سيكون التكامل الاقتصادى أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى الاقتصادى "الروسى الإفريقى" .

و تستضيف المدينة الروسية يومى 23 و24 أكتوبر فعاليات المنتدى، بمشاركة العديد من المسئولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ووفقا لبيان صدر عن "روسكونجرس"، المؤسسة المسئولة عن تنظيم الحدث الاقتصادى، فإن أحد أهم الفعاليات خلال المنتدى جلسة حوار مكرسة لتبادل تجربة التكامل بين البلدان بعنوان "الاتحاد الاقتصادى الأورواسى – إفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون".

وستعقد الجلسة، فى اليوم الأول من المنتدى، وسيشارك فيها رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC) تيغران سركيسيان، ورئيس غرفة التجارة فى روسيا سيرجى كاترين، والأمين العام لتجمع شرق إفريقيا "إياك" ليبيرات مفوموكيكو.