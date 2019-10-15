سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق لوجود إصلاحات بقنا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق لوجود إصلاحات بقنا قطع المياه - ارشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أنه سيتم قطع المياه عن مناطق النحال، وشارع مصنع المكرونة، ومنطقة جامع القرافى، ومنطقة الشئون، وشارع مصنع الغزل ابتداء من التدريب المهنى وحتى مستشفى اليوم الواحد.

وأكدت الشركة، أن قطع المياه سيكون اليوم الثلاثاء الموافق من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لعمل القطعيات اللازمة وتركيب المحابس ضمن احلال وتجديد خط سيدى عبد الرحيم مصنع الغزل ضمن مشروعات البنك الدولى.

وأكدت الشركة فى بيانها، يجب على المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 


شركة مياه الشرب

محافظة قنا

خطوط مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكوى من غلق أحد الشوارع بمدينة قنا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 م

ضبط تاجرين مخدرات بحوزتهم 10 كيلو من مخدر البانجو بقنا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:58 م

صور.. "امسك مدمن".. حملات للكشف عن الموظفين المتعاطين للمخدرات فى المحافظات.. فحص 134موظفا بالأقصر وإيجابية 7 حالات.. وإيقاف 15موظفا بـ"تضامن الغربية" وإحالتهم للنيابة.. ومحافظ قنا: لن نتهاون مع من يثبت تعاطيه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:30 م

فصل التيار الكهربائى اليوم عن 5 مناطق بمدينة قنا اليوم.. تعرف عليها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مسجد بابرى" يواجه "الإله راما".. اعرف أطول نزاع قضائى بين المسلمين والهندوس

"مسجد بابرى" يواجه "الإله راما".. اعرف أطول نزاع قضائى بين المسلمين والهندوس

المضللون.. داعية موالٍ لأردوغان: الله سيرسل الملائكة تحارب معنا فى سوريا

المضللون.. داعية موالٍ لأردوغان: الله سيرسل الملائكة تحارب معنا فى سوريا

اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة