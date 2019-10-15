اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق لوجود إصلاحات بقنا

قنا - وائل محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أنه سيتم قطع المياه عن مناطق النحال، وشارع مصنع المكرونة، ومنطقة جامع القرافى، ومنطقة الشئون، وشارع مصنع الغزل ابتداء من التدريب المهنى وحتى مستشفى اليوم الواحد.

وأكدت الشركة، أن قطع المياه سيكون اليوم الثلاثاء الموافق من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لعمل القطعيات اللازمة وتركيب المحابس ضمن احلال وتجديد خط سيدى عبد الرحيم مصنع الغزل ضمن مشروعات البنك الدولى.

وأكدت الشركة فى بيانها، يجب على المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.