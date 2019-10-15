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الصحة: تسجيل 44 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى بالأقصر خلال 13 يوما

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:26 م
الصحة: تسجيل 44 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى بالأقصر خلال 13 يوما التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، عملية تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بوحدة طب الأسرة بالدير، وهى إحدى 18 وحدة يتم تسجيل المواطنين بها بالمحافظة، منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، ويأتى هذا فى إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وأشار الوفد إلى أنه تم فتح 11638 ملف طب أسرة عائلى، حيث توافد على وحدات طب الأسرة منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري 44 ألفاً و582 مواطناً للتسجيل بالمنظومة الجديدة، مشيدةً بإقبال المواطنين ووعيهم لتسجيل أنفسهم وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة ودعا الوفد، المواطنين إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة، كما دعا أعضاء مجلس النواب بالمحافظة إلى حث المواطنين على تسجيل أنفسهم بالتعاون مع القيادات الشعبية.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، التى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.

 


التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

الاقصر

الصحة

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