موجز الاقتصاد.. لجنة لمراجعة كافة أسعار منتجات الطاقة برئاسة وزير الكهرباء

نشر "اليوم السابع"، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين، أبرزها إعلان الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار منتجات الطاقة في مصر برئاسة وزير الكهرباء كل 6 أشهر، وإعلان وزارة المالية صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل.

رئيس "القابضة المعدنية" يؤكد تشكيل لجنة مراجعة أسعار منتجات الطاقة برئاسة وزير الكهرباء

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن التشكيل الخاص باللجنة المعنية بمراجعة كل أسعار منتجات الطاقة برئاسة وزير الكهرباء، والقرار يحمل رقم 2328 لسنة 2019.

بروتوكول بين "تنمية المشروعات" و"الإحصاء" لتبويب قاعدة بيانات مشروعات الجهاز

شهدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزى للتخطيط والتعاون الدولى بجهاز تنمية المشروعات وغادة مصطفى عبد الله رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يحيى زكى لأبناء مصر بالخارج: نسعى للعالمية بالحوافز الاستثمارية التى تتميز بها المنطقة

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الوفد المشارك من أبناء مصر بالخارج وكبار المستثمرين من مؤتمر "مصر تستطيع" والذى ينعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 اكتوبر الجاري.

المالية تفتتح المقر الرئيسى للتأمين الصحى الشامل.. وتؤكد: وضعنا أسس للمستشفيات والصيدليات

افتتح وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة.

صندوق تحيا مصر: تكليف خالد بكرى رئيسا لمجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس

وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر على قرار شركة تحيا مصر القابضة الذراع الاستثمارية للصندوق بتكليف خالد بكرى برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة خلفا لأسامة الشافعي.

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر 2019.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.091 مليار جنيه.

البنك الدولى يناقش تحديات التكنولوجيا بقارة أفريقيا فى الاجتماعات السنوية

تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد، التى تنطلق غدا لمدة أربعة أيام قضية وصول التكنولوجيا لقارة أفريقيا وبحسب ما نشره الموقع الرسمى للبنك الدولى سيتم تدشين تقرير خدمات النطاق العريض للجميع "انطلاقة كبرى للبنية التحتية الرقمية لأفريقيا.

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

أعلنت شركة حديد عز، عن تحقيق خسائر مجمعة عائدة للمساهمين قدرها 2.098 مليار جنيه خلال النصف الأول 2019، بزيادة قدرها 5.5 ضعف مقارنة بخسائر مجمعة قدرها 384.49 مليون جنيه فى النصف الأول 2018، وعلى أساس ربع سنوى، سجلت الشركة صافى خسائر مجمعة عائده للمساهمين قدرها 1.016 مليار جنيه فى الربع الثانى 2019 محققة زيادة قدرها 3 مرات مقارنة بصافى خسارة قدرها 319.81 مليون جنيه فى الربع الثانى 2018.