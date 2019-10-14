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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:54 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 203.8 مليون ورقة مالية بقيمة 565.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.24% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.77%، والعرب على 7.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.25%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 57.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه،  74 ألف جنيه، 19.5 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 5231 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 

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