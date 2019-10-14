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وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:08 م
وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

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تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر 2019.
 
وأكد مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق، لافتًا إلى أنه بمناسبة مواسم الأعياد يتم تقديم أيام الصرف.
 
وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

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اليوم السابع بلس

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