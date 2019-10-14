4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة حديد عز، عن تحقيق خسائر مجمعة عائدة للمساهمين قدرها 2.098 مليار جنيه خلال النصف الأول 2019، بزيادة قدرها 5.5 ضعف مقارنة بخسائر مجمعة قدرها 384.49 مليون جنيه فى النصف الأول 2018، وعلى أساس ربع سنوى، سجلت الشركة صافى خسائر مجمعة عائده للمساهمين قدرها 1.016 مليار جنيه فى الربع الثانى 2019 محققة زيادة قدرها 3 مرات مقارنة بصافى خسارة قدرها 319.81 مليون جنيه فى الربع الثانى 2018.

وسجلت حديد عز، صافى خسائر مجمعة عائده للمساهمين قدرها 1.016 مليار جنيه فى الربع الثانى 2019 محققة انخفاض قدره 6% مقارنة بصافى خسارة مجمعة قدرها 1.082 مليار جنيه فى الربع الأول 2019، ويعود الارتفاع الكبير فى الخسائر المجمعة للشركة فى النصف الأول 2019، بحسب بنك الاستثمار مباشر، إلى:

1- ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 14% لتسجل 25.09 مليار جنيه فى النصف الأول 2019 مقارنة بـ 22 مليار جنيه فى النصف الأول 2018 ، بالتزامن مع تحقيق زيادة ضيئلة قدرها 1.6% فى ايرادات المبيعات لتبلغ 25.90 مليار جنيه فى النصف الأول 2019 مقابل 25.49 مليار جنيه فى النصف الأول 2018، ترتب على ذلك انخفاض مجمل ربح الشركة بنسبة 77% ليسجل 809.96 مليون جنيه فى النصف الأول 2019 مقابل 3.48 مليار جنيه فى النصف الأول 2018، مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح بشكل حاد إلى 3.12% فى النصف الأول 2019 مقابل 13.7% فى نفس الفترة من عام 2018.

2- ارتفاع تكلفة المواد الخام بنسبة 5.2% لتسجل 14.75 مليار جنيه فى النصف الاول 2019 مقارنة بـ 14.029 مليار جنيه فى النصف الأول 2018. وبالتالى فإن تكلفة المواد الخام ساهمت بحوالى 59% من إجمالى تكاليف البضاعة المباعة للشركة فى النصف الأول 2019.

3- ارتفاع التكاليف الصناعية غير المباشرة بنسبة 24.2% لتبلغ 8.38 مليار جنيه فى النصف الأول 2019 مقابل 6.74 مليار جنيه فى النصف الأول 2018، وساهمت تلك التكاليف بحوالى 33.4% من إجمالى تكلفة البضاعة المباعة للشركة فى النصف الأول 2019.

4- زيادة قدرها 24% فى المصروفات الإدارية والبيعية والتسويقية لتسجل 891.71 مليون جنيه فى النصف الأول 2019 مقابل 719.19 مليون جنيه فى النصف الأول 2018 .

5- زيادة نسبتها 21% فى صافى مصروف الفوائد التمويلية ليسجل 2.22 مليار جنيه فى النصف الأول 2019 مقابل 1.83 مليار جنيه فى النصف الأول 2018 .

وأعلنت الشركة أنها باعت 1.98 مليون طن حديد تسليح فى النصف الأول 2019 محققة نمو بنسبة 14.45% مقابل مبيعات حديد تسليح بلغت 1.73 مليون طن فى النصف الأول 2018، وقالت الشركة أن 93% من مبيعات حديد التسليح كانت للسوق المحلى فى النصف الأول 2019 مقابل 7% فقط مبيعات التصدير.

بينما فيما يتعلق بالصلب المسطح، باعت الشركة 550 ألف طن فى النصف الأول 2019 محققة تراجع بنسبة 9% مقابل مبيعات صلب مسطح بلغت 600 ألف طن فى النصف الأول 2018، و50% من مبيعات الصلب المسطح كانت للسوق المحلى فى النصف الأول 2019 بينما ال 50% الباقية كانت مبيعات التصدير فى النصف الأول 2019، وبالتالى تكون مبيعات الشركة الإجمالية سجلت 2.53 مليون طن فى النصف الأول 2019 محققة نمو بنسبة 9% مقابل 2.33 مليون طن فى النصف الأول 2018.

وأوضحت الشركة، أن شركة العز والعز للدرفلة ثم شركة العز الدخيلة ثم شركة العز للصلب المسطح قد ساهموا بنسب 16% و 60% و 23% من مبيعات الشركة على الترتيب فى النصف الأول 2019.

وأعلنت الشركة أن معدل صافى الدين إلى حقوق المساهمين قد سجل 7.9 فى نهاية النصف الأول 2019 مقابل 2.53 فى نهاية النصف الأول 2018