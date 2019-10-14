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محافظ سوهاج ووفد دار الكتب يتفقدان مكتبة "رفاعة الطهطاوى" لتطويرها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:06 م
محافظ سوهاج ووفد دار الكتب يتفقدان مكتبة "رفاعة الطهطاوى" لتطويرها محافظ سوهاج والوفد
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم، يرافقة أعضاء اللجنة المتخصصة من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة، مكتبة "رفاعة الطهطاوي" بمجلس مدينة سوهاج، وذلك لوضع تصور لتطوير المكتبة التاريخية.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن تلك الزيارة تأتى بعد تفقد محافظ سوهاج للمكتبة الشهر الماضي، موجهاً بتطويرها، وتأمينها بمنافذ حديدية، ووضعها فى المكانة اللائقة بها، كونها مكتبة تراثية تضم مخطوطات تاريخية، بالتنسيق مع وزيرى الأثار والثقافة.

وأكد محافظ سوهاج فى بيان على أهمية تطوير المكتبة والحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لها، بالاضافة إلى القاء الضوء عليها وإبراز قيمتها كأحد أهم المكتبات التراثية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ستتم بالتعاون بين محافظة سوهاج وجامعة سوهاج والهيئة العامة لدار الكتب.

وذكر المتحدث الرسمى أن المحافظ عقد اجتماع داخل المكتبة مع اللجنة المتخصصة فى أقسام المخطوطات والوثائق والترميم، والقادمة من القاهرة لحصر المقتنيات والوثائق والمخطوطات الموجودة بالمكتبة، لمناقشة وضع تصور للحفاظ على ما تحويه المكتبة من مخطوطات وكتب تراثية، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتطوير المكتبة.

وأضاف أن مركز ومدينة سوهاج قام بتركيب منافذ حديدية تنفيذاً لتوجيهات محافظ سوهاج الشهر الماضي، لافتاً إلى أن المكتبة تضم مجموعة من أمهات الكتب فى شتى المجالات " التاريخية، والثقافية، والعلمية"، وتفتح أبوابها أمام زوارها، بشكل مجانى دون أية رسوم للدخول.

وتعتبر مكتبة رفاعة الطهطاوى إحدى المكتبات التراثية المهمة، أنشأها على فهمى باشا عام 1932، بمقر مجلس مدينة سوهاج، ويصل عدد المطبوعات بها الآن إلى 16 ألف مطبوع،و1067 مخطوط من أندر المخطوطات فى العالم من أمهات الكتب فى الثقافة العربية، و الثقافة التاريخية، والأدبية  بأنواعها.

 

 


محافظه سوهاج

مكتبه رفاعه الطهطاوى

وزاره الثقافه

سوهاج

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