صور.. وزراء ومسئولون يشاركون فى عزاء وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

كتبت: هبة السيد - هانى الحوتى تصوير: السعودى محمود

شارك عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، مساء اليوم الاثنين، فى عزاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، المقام بمسجد عمر مكرم.

وقدم واجب العزاء من الوزراء الحاليين كل من وزراء الإنتاج الحربى، والكهرباء، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التموين.

ومن الوزراء السابقين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهانى هلال وزير التعليم الأسبق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم والتنمية المحلية الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى سابقا، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الأسبق، وعمرو الجارحى وزير المالية السابق، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وياسر القاضى وزير الاتصالات السابق، وعلاء فهمى وزير النقل الأسبق.

وشارك أيضا عدد من قيادات قطاع الاتصالات من بينهم خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، ومحمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو، وعمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق، وأحمد مكى رئيس شركة فايبر مصر، وعقيل بشير الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، والإعلامى شريف عامر، والدكتور أشرف حاتم، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.