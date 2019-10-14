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شركة السكك الحديدية الروسية توقع اتفاقا لتطوير البنية التحتية بالسعودية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:33 م
شركة السكك الحديدية الروسية توقع اتفاقا لتطوير البنية التحتية بالسعودية رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل دميتريف
أ ش أ

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وقّع الصندوق الروسى للاستثمار المباشر والسكك الحديدية الروسية، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون مع الشركة السعودية للسكك الحديدية لتطوير البنية التحتية للنقل بالمملكة .
 
وتهدف الاتفاقية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إلى توسيع شبكة السكك الحديدية والمشاريع المتعلقة بـ"رؤية 2030"، كما سينظر الطرفان فى إمكانية توفير أنظمة روسية لتأمين السلامة، وتسهيل تبادل الكفاءات بين الجانبين الروسى والسعودى فى هذا المجال.
 
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى، كيريل دميتريف، قد تحدث عن التعاون بين شركة السكك الحديدية الروسية والسعودية، لبناء البنية التحتية التى تهدف لدعم نمو التجارة، بالإضافة لخلق خدمات لوجستية إضافية للمصنعين والتطلع للعمل المشترك بين الطرفين.
 
وكان دميتريف قد أعلن - فى وقت سابق - عن افتتاح أول مكتب للصندوق يوم 14 أكتوبر فى المملكة العربية السعودية.
 

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السكه الحديد

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