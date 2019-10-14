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جمهورية التشيك توقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بأثر فورى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:59 م
جمهورية التشيك توقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بأثر فورى العدوان التركى على سوريا
رويترز

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 قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك إن بلاده انضمت اليوم الاثنين إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.

وقال الوزير على تويتر "جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري لتركيا".

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي. وقررت فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.


العدوان التركى على سوريا

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وقف تصدير السلاح لتركيا

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