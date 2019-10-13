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7 أشياء تكشف أهمية فيتامين "أ" لجسمك .. تعرف عليها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:30 ص
7 أشياء تكشف أهمية فيتامين "أ" لجسمك .. تعرف عليها البشرة -صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فيتامين "أ" واحد من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم والبشرة، حيث يحتوى على خصائص وعناصر تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يعمل على نضارة البشرة وجمالها.

ووفقا لما ذكره موقع health line فإن أعراض نقص فيتامين أ فى الجسم هى:

  1: يحتوى فيتامين أ على بعض الخصائص التى تساعد على ترطيب البشرة ونضارتها، وفى حال نقص الفيتامين في الجسم يسبب جفافا شديدا فى الجلد.

2: نقص فيتامين أ فى الجسم يزيد خطر الإصابة بالأكزيما والمشاكل الجلدية الأخرى.

3: يزيد من خطر الإصابة بجفاف العين وعدم القدرة على إنتاج الدموع، لذا ينصح بتناوله دائما فى حال إصابتك بالجفاف.

4: نقص فيتامين أ فى الجسم يؤثر على الخصوبة عند النساء والرجال، كما يسبب التشوهات الخلقية عند الجنين ويؤدى للإجهاض.

5: يسبب تأخر النمو عند الجنين ويؤثر على حالته الصحية.

6: يزيد خطر الإصابة بالالتهابات والفيروسات والعدوى، حيث يؤثر على صحة الجهاز المناعى.

7: يحارب حب الشباب ويحمى البشرة من التجاعيد والبقع الداكنة.

 


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