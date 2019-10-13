سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كاليفورنيا تحظر التدخين فى الشواطئ والمتنزهات العامة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص
كاليفورنيا تحظر التدخين فى الشواطئ والمتنزهات العامة الشرطة الأمريكية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكى جافين نيوسوم، قانونا جديدا يحظر تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية فى المتنزهات العامة والشواطئ بالولاية، فى خطوة رفض اثنين من سابقيه الإقدام عليها.


وبموجب القانون الجديد، سيواجه مدخنى السجائر أو السيجار أو الغليون أو السجائر الإلكترونية غرامة تصل إلى 25 دولار، كما تُوَقّع غرامات على من يلقى مخلفات السجائر فى غير الأماكن المسموح بها. وينطبق القانون على 300 ميلا من شواطئ الولاية و280 متنزها عاما، بحسب ما نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، السبت.


من جانبه، قال عضو مجلس شيوخ الولاية السيناتور ستيف جليزر إن التدابير الجديدة جاءت من أجل تقليل مخاطر التعرض للمواد الكيميائية فى دخان السجائر، وتابع: "سيقدّم القانون بيئة أنظف وأكثر أمنا وصحية للناس والأسماك والحياة البرية"، مضيفا: "السجائر واحدة من أكبر الملوثات على شواطئنا، إنها تضر الناس عبر التدخين السلبى وتقتل الأسماك التى تتأثر بالقمامة الملوثة".


وأشار جليزر إلى أن اشتعال عدد من الحرائق فى الغابات خلال العامين الأخيرين عجّل بإصدار ذلك القانون، مشيرا إلى تسبب السجائر المشتعلة التى يلقيسها المدخنون فى كثير من حرائق الغابات.


كاليفورنيا

أمريكا

التدخين

حظر التدخين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تستغل الشتاء فى خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

كيف تستغل الشتاء فى خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل

تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة