كاليفورنيا تحظر التدخين فى الشواطئ والمتنزهات العامة

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وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكى جافين نيوسوم، قانونا جديدا يحظر تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية فى المتنزهات العامة والشواطئ بالولاية، فى خطوة رفض اثنين من سابقيه الإقدام عليها.



وبموجب القانون الجديد، سيواجه مدخنى السجائر أو السيجار أو الغليون أو السجائر الإلكترونية غرامة تصل إلى 25 دولار، كما تُوَقّع غرامات على من يلقى مخلفات السجائر فى غير الأماكن المسموح بها. وينطبق القانون على 300 ميلا من شواطئ الولاية و280 متنزها عاما، بحسب ما نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، السبت.



من جانبه، قال عضو مجلس شيوخ الولاية السيناتور ستيف جليزر إن التدابير الجديدة جاءت من أجل تقليل مخاطر التعرض للمواد الكيميائية فى دخان السجائر، وتابع: "سيقدّم القانون بيئة أنظف وأكثر أمنا وصحية للناس والأسماك والحياة البرية"، مضيفا: "السجائر واحدة من أكبر الملوثات على شواطئنا، إنها تضر الناس عبر التدخين السلبى وتقتل الأسماك التى تتأثر بالقمامة الملوثة".



وأشار جليزر إلى أن اشتعال عدد من الحرائق فى الغابات خلال العامين الأخيرين عجّل بإصدار ذلك القانون، مشيرا إلى تسبب السجائر المشتعلة التى يلقيسها المدخنون فى كثير من حرائق الغابات.