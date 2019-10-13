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فيديو.. أهالى روضة السيدة يطلقون الزغاريد بعد تسكينهم بالمشروع

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:09 ص
فيديو.. أهالى روضة السيدة يطلقون الزغاريد بعد تسكينهم بالمشروع روضة السيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل أجهزة حى السيدة زينب، تسكين مشروع روضة السيدة، والذين يتم انتقالهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وعبر السكان عن فرحتهم بالانتقال إلى وحدات مشروع روضة السيدة، بإطلاق الزغاريد وسط فرحة عارمة لحصولهم على وحدة جديدة

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فرحة الأهالى بحصولهم على الوحدة الجديدة، وانتشر الفيديو بشكل كبير، ليؤكد مدى اهتمام الدولة بمحدودى الدخل

يذكر أن مشروع روضة السيدة به 816 وحدة سكنية تم إنشائه بعد إزالة تبة ترابية "تل العقارب"، وتم نقل سكان المنطقة مرة أخرى للمشروع بعد الانتهاء منه


القاهرة

تطوير العشوائيات

روضة السيدة

السيدة زينب

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