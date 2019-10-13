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صور ..اتحاد المعلمين العرب يزور قناة السويس الجديدة وأنفاق سيناء

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:00 م
صور ..اتحاد المعلمين العرب يزور قناة السويس الجديدة وأنفاق سيناء جانب من الزيارة
كتبت آية دعبس

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زار وفد اتحاد المعلمين العرب ،  اليوم  الأحد ، مقر هيئة قناة السويسو القناة الجديدة والقديمة ، والأنفاق التي تربط سيناء بالوادي والدلتا.
ضم وفد نقباء المعلمين العرب خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس الاتحاد وفود وممثلي المعلمين في 13 دولة عربية بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين المصرية ومحمد عبد الله الأمين العام وحامد الشريف الأمين العام المساعد وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية بجنوب سيناء ومحمد حسين أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية ومحسن أبو زيد الأمين العام.
 
 
ونظمت هيئة قناة السويس ندوة تثقيفية للوفد العربي عن تاريخ قناتي السويس القديمة والجديدة والأنفاق، والكباري العائمة الجديدة التي تربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية والعبور من خلالها في دقائق معدودة.
 
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واستمع وفد اتحاد المعلمين العرب ،  داخل قاعة الزوار بهيئة قناة السويس الى شرح تفصيلي من خالد طه ،  رئيس قسم العلاقات الخارجية بالهيئة عن تاريخ القناة منذ انشائها مروراً بمراحل تطورها وتعميق الغاطس وتوسعتها حتى افتتاح قناة السويس الجديدة والتي أنشئت بسواعد مصرية وبتمويل مصري خالص من أموال المواطنين التي ردت إليهم كاملةً مضافاً اليها الأرباح.
 
واستعرض التقرير ،  أهمية القناة الجديدة التي يبلغ طولها 72 كيلومتراً وتعتبر بمثابة شريان جديد يضاف للملاحة العالمية موفراً الوقت والجهد ومسهلاً حركة التجارة الدولية.
 
واصطحب اللواء خالد عزازي العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة وفد المعلمين العرب الى داخل أنفاق قناة السويس الجديدة والتي ربطت شرق القناة بغربها في دقائق قليلة وتعتبر بمثابة معجزة هندسية تمت بشركات وأيادي مصرية خلال عامين فقط.
 
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وسلم الزناتي  ، درع المعلمين الى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والذي تسلمه نيابةً عنه اللواء خالد العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة.
 
وأعرب جموع نقباء المعلمين العرب ، عن سعادتهم بهذه الزيارة الى مدينة الإسماعيلية الخلابة ذات التاريخ النضالي العظيم موجهين الشكر الى قيادة وشعب مصر العظيم الذي يبرهن كل يوم على أن مصر هي قلب العروبة النابض وخط الدفاع الأول عن العرب موجهين الشكر الى خلف الزناتي رئيس الاتحاد على حسن تنظيم أعمال الدورة الحالية وحفاوة الاستقبال والضيافة بنقابة المعلمين المصرية.
 
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اتحاد المعلمين العرب

قناة السويس

نقباء المعلمين العرب

خلف الزناتي

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