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اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة تدريبية بجامعة الإسكندرية الشهر المقبل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:43 م
اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة تدريبية بجامعة الإسكندرية الشهر المقبل جامعة الإسكندرية
كتب وائل ربيعى

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تنظم اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ورشة عمل تدريبية حول "التراث الثقافى المغمور بالمياه "، فى إطار تنفيذ برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو عن عامى 2018/2019،  بالتعاون مع وزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.

وتعقد الورشة التدريبية في مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، على أن تكون الورشة مجانية، وسيتم توفير إقامة كاملة للمشاركين من خارج الإسكندرية، على أن يتم تلقى طلبات المشاركة في الورشة التدريبية في موعد أقصاه 24 أكتوبر الجارى.

ووضعت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بعض الشروط للمشاركة فى الورشة التدريبية، ومنها أن يكون المشارك من المعنيين بالآثار الغارقة بالجهات الحكومية، وألا يزيد السن عن 45 عاماً، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والسباحة، ويتمتع باللياقة البدنية والصحية، ولديه تفرغ تام خلال أيام الدورة التدريبية، لكى يتم الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة.


اللجنة الوطنية لليونسكو

التعليم العالى

ورشة عمل

جامعة الاسكندرية

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