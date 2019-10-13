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الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:18 م
الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أحداث 2011 لها تأثيرا سلبيا على تفاقم مشكلة سد النهضة، ولولا أحداث 2011 كان سيكون لدينا فرصة للتوافق حول بناء السد، حتى نحقق كل الاشتراطات التى تحقق المصلحة للدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا، موضحا أن سكون اتفاق قوى وسهل من أجل إقامة هذا السد، متابعا: "لما البلد كشفت ضهرها ولو مخدوتش بالكم هيتعمل فيكم أكثر من كده".  

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال رده على أسئلة المشاركين بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، أن الجيش المصرى قادر وقوى، موضحا أن الدولة المصرية تحركت وفى شهر مارس 2015 كان فيه لقاء بين قيادات الدول الثلاث وتم الاتفاق على إعلان المبادئ، وكان من ضمن الاتفاق أسلوب ملئ الخزان وتشغيله، لأن هذا الخزان حتى يولد الكهرباء لابد من وجود نسبة معينة من المياه خلفه. 


السيسى

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كلمة الرئيس السيسى

الندوة التثقيفية

اليوم السابع بلس

سد النهضه

اثيوبيا

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