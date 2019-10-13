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أردوغان يجوع شعبه ليرفع نفقات قصره.. 1.8 مليار ليرة مصروفات الديكتاتور

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:56 ص
أردوغان يجوع شعبه ليرفع نفقات قصره.. 1.8 مليار ليرة مصروفات الديكتاتور الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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فى وقت يتضور الأتراك فيه جوعاً، ويلجأون إلى صناديق القمامة للحصول على قوت يومهم بعد الأزمة الاقتصادية المحدقة التى أحاطت بتركيا من كل جانب فالتضخم فى ارتفاع مستمر والليرة تنهار والمستثمرين يهربون أناء الليل والنهار ، كشفت صحيفة " جمهوريت" التركية المعارضة، عن زيادة رجب طيب أردوغان لنفقات رئاسة الجمهورية .

وذكرت الصحيفة، أن الديكتاتور العثمانى قرر زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية هذا العام بنسبة 17.5%، حيث كانت فى الستة شهور الأولى من العام الماضى 1.5. مليار ليرة، لتصبح فى نفس الفترة من العام الحالى 1.8 مليار ليرة.

ولتمرير هذه النفقات لجأ أردوغان كعادته إلى الرشوة، حيث أشارت الصحيفة إلى أن أردوغان قرر زيادة ميزانية وزارة الشئون الدينية بنسبة 24.8%، حيث كانت 4 مليار، لتصبح 5 مليار ليرة.


تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب أردوغان

قصر اردوغان

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