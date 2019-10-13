أخبار× 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضًا للمتعافين لإنشاء مشروعات

إعداد وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية .

"الصحة" تبحث تنفيذ مستشفيات ووحدات سابقة التجهيز مع إحدى الشركات الإيطالية

صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضًا للمتعافين لإنشاء مشروعات بـ 160 ألف جنيه

الزراعة: 95 ألف رأس ماشية و7.441 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال 30 يوم

التعليم: 107729 متقدمًا لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية للوظائف

التعليم العالى: الاستعداد لبدء العمل بـ3 جامعات تكنولوجية العام الدراسى المقبل

الأطباء يحسمون المنافسة.. حسين خيرى نقيبا عاما للأطباء للمرة الثانية بفارق 2000 صوت عن أقرب منافسيه.. قائمة الاستقلال تكتسح مقاعد فوق السن وتحتفظ بالأغلبية فى مجلس النقابة العامة.. وإعلان النتائج رسميا الإثنين