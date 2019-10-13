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الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:57 ص
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أخبار× 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضًا للمتعافين لإنشاء مشروعات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضًا للمتعافين لإنشاء مشروعات التربية والتعليم
إعداد وليد عبد السلام

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التعليم

الصحة

الزراعة

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