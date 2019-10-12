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التعليم: 107729 متقدمًا لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية للوظائف

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:01 م
التعليم: 107729 متقدمًا لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية للوظائف وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 107729 متقدمًا للتسجيل على البوابة الاليكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.
 
وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 106817 طلبا مقدما على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912 طلبا حتى الآن.
 
وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 3806 طلبا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 طلبا على البوابة الإلكترونية.
 
ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 35474 طلبا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبا.
 
وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شاب/فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالب وطالبة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

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